برشلونة يكشف عن قميص خاص للأحداث المهمة فى الموسم الجديد

كشفت نادى برشلونة الإسبانى عن القميص الرابع الذى سيرتديه فى الموسم الجديد 2020 / 2021، وهو أشبه بالقميص الأساسى للبارسا، ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن القميص يشبه كثيراً الأساسى مع اختلاف بسيط وهو دخول ألوان السينييرا "ألوان علم كتلونيا"، مضيفة أن القميص سيرتديه برشلونة فى المناسبات الخاصة مثل "كلاسيكو البرنابيو" ضد ريال مدريد.

ويستعد فريق برشلونة تحت قيادة الهولندى رونالد كومان لخوض منافسات الموسم الجديد 2020 / 2021.



قميص برشلونة الرابع

وكشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة فى ملف رحيل الأوروجوانى لويس سواريز عن برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، وأخطر رونالد كومان مدرب برشلونة لويس سواريز بأنه خارج قائمة البارسا في الموسم الجديد، وعليه أن يبحث عن ناد آخر، ويصر سواريز على البقاء داخل برشلونة بالرغم من عدم إدراجة فى قائمة المباراة الودية الأخيرة ضد ناستيك في إشارة لخروجه من حسابات المدرب الهولندي في الموسم الجديد.

كما يعقد سواريز طريق المفاوضات مع يوفنتوس الإيطالى أقرب الأندية لضمه، حيث يرغب في استكمال باقى عقده مع الفريق الكتالونى.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة قدمت مقترحاً لـ لويس سواريز، من أجل قبول عرض يوفنتوس الإيطالى، حيث عرض البارسا على اللاعب دفع الفرق في راتبه السنوي حال حصوله مع يوفنتوس على مبلغ أقل مما كان يتقاضاه مع البلوجرانا.

وكان لويس سواريز قد طلب من برشلونة الحصول على راتب الموسم المتبقي في عقده مع برشلونة كاملًا، للموافقة على الرحيل.

واختتمت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك فإن ممثلي لويس سواريز يرون أن اللاعب يتلقى معاملة غير محترمة من برشلونة، رغم أنه صنع التاريخ مع النادي الكتالوني.

