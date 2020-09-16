الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

عرضت الاحتفالية الخاصة بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن الجامعة وكيفية الاستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم العالى، من خلال السعى للمستقبل بالعمل، حيث أن أساس الجامعة استخدام النظم التعليمية اليابانية.

واستعرض الفيلم جهود الجامعة فى التعليم العالى وبراءة الاختراع، من خلال الربط بين البحث والعلم وصولا إلى إسهام حقيقى فى مصر فى إطار الصداقة المصرية اليابانية.

وتعتمد فلسفة "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" على استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.

وتضم 3 كليات، هي: "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية. أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة. وأخيراً كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.