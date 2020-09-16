رئيس الحكومة: تقليل كثافات المدارس يستلزم إنشاء 73 ألف فصل بـ40 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل الكثافات الطلابية داخل المدارس والموروثة منذ 40 سنة يتطلب إنشاء 73 الف فصل جديد لكي يكون هناك 40 طالبا في الفصل دون اعتبارات للزيادة السكانية ، مشيرا إلى ان تكلفة تلك الفصول تبلغ نحو 40 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشكلة ليست مشكلة بناء والحكومة تستطيع بناء 73 ألف فصل، ولكن الإشكالية في أن العمران العشوائى القائم في مصر يمثل أكثر من 50 % ، وهو الذى يشهد العجز في المدارس والكثافات الكبيرة.

وتابع رئيس الوزراء: "مع الزيادات السكانية الرهيبة كانت الغالبية العظمي لسكان مصر تعيش في نطاق لا تتجاوز 7 % من مساحة مصر، ومعنديش أراضى أبني عليها مدارس، فالعمران العشوائى عائق أمام بناء مدارس جديدة.

وكشف "مدبولي" عن أن مصر فقدت نحو 400 الف فدان أراضى زراعية نتيجة البناء غير الرسمي، مضيفا: "أسبوعيا بمضى قرارات نزع ملكية أراضى بأغراض النفع العام لإنشاء خدمات للدولة، ولكن مجبرين لنزع تلك الأراضى ، والتي وصلت إلى 62 الف فدان زراعة ، حيث اضطرت الدولة لتحويلها من زراعة لعمران لتلبية جزء من الاحتياجات الزيادة السكانية في هذه المناطق".



