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أين الحب والرومانسية .. تعرف على تفاصيل طلب كاردى بي الطلاق رسميا من أوفست

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تقدمت النجمة العالمية كاردى بى بطلب الطلاق من زوجها مغنى الراب الشهير أوفست وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " ديلى ميل " .

كاردي بي و أوفست (3)

كاردي بي و أوفست

 

قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، مقاطعة فولتون ، جورجيا يوم الثلاثاء باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار"  و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردي تأمل في أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقا لـ E!

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كاردي بي و أوفست (1)

كاردي بي و أوفست مع طفلتهما

 

و كانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التي تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .

كاردي بي و أوفست (2)

كاردي بي و أوفست  

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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