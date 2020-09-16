ميسى مهدد بالغياب عن برشلونة فى أول 3 مباريات بالدورى الإسبانى

يواجه فريق برشلونة الإسبانى، شبح فقدان ليونيل ميسي فى أول 3 مباريات بالليجا حال استدعائه للمعسكر الدولى مع منتخب الأرجنتين، ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه حال استدعاء ليونيل ميسي لمعسكر الأرجنتين استعداداً لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، سيتأكد غياب اللاعب عن مباريات فياريال وسيلتا فيجو وإشبيلية بالجولات 3 و4 و5 من مسابقة الدوري الإسباني على الترتيب.

ويبدأ برشلونة منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني، من الجولة الثالثة بمواجهة فياريال (الغواصات الصفراء).

أضافت الصحيفة أن غياب ليونيل ميسي عن أول 3 جولات من الليجا مع برشلونة، يأتى بسبب سفره قبل أسبوعين من أجل الخضوع للحجر الصحي وفقاً لقواعد "الفيفا" قبل خوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022، بمواجهة الإكوادور وبوليفيا يومى 8 و13 أكتوبر المقبلين على التوالى.

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من ناحية أخرى كشف نادى برشلونة الإسبانى عن القميص الرابع الذى سيرتديه فى الموسم الجديد 2020 / 2021، وهو أشبه بالقميص الأساسى للبارسا، ووفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن القميص يشبه كثيراً الأساسى مع اختلاف بسيط وهو دخول ألوان السينييرا "ألوان علم كتلونيا"، مضيفة أن القميص سيرتديه برشلونة فى المناسبات الخاصة مثل "كلاسيكو البرنابيو" ضد ريال مدريد.

ويستعد فريق برشلونة تحت قيادة الهولندى رونالد كومان لخوض منافسات الموسم الجديد 2020 / 2021.