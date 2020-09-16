السيسي عن تطوير التعليم الجامعى: الوضع الآن تغير ونفتتح جامعات لأول مرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ظلت سنوات طويلة بدون رغبة فى التواجد على ساحة التنافسية التعليمية وخارج التنصيف العالمى للجامعات، لافتا إلى أن الوضع الان تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة هذا العام، والبرنامج الذى تم وضعه للجامعات فى المراحل الأولية.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة فى الإسكندرية: "التعليم الجامعى شهد تحسن ملحوظ فى مستوى ومكانة التعليم فى مصر.. لم يكن مقبولا مستوى التعليم.. وعلى الرغم من ذلك كان هناك قلق.. دائما مع كل إجراء تجدوا المتشكيين فى التطوير.. وده اتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه، إن كل إجراء جديدة للدولة المصرية للتطوير والبناء سيتم تصويره على أنه ضرر يستهدفك".
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