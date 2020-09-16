وفاة والد بيل جيتس عن 94 عاما.. ونجله ينعيه: "سأفتقده كل يوم"

أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس، وفاة والده "ويليام جيتس" عن عمر يناهز الـ 94 عاما في منزله بمدينة سياتل، وعبر بيل عن حزنه بوفاة والده بنشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وكتب مقال له على مدونته الشخصية مرفقه بفيديو عن مسيرته وعلق قائلا: "كان والدي هو بيل جيتس الحقيقي . لقد كان كل ما أحاول أن أكونه وسأفتقده كل يوم".



بيل جيتس على تويتر

وفي وقت سابق، كشف بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، عما يعتبره بعض عيوبه الشخصية، حيث قال: "أنا لست جيدًا اجتماعيًا، ولا أعرف كيف أطبخ، وأشعر بالحرج الشديد لأنني لا أتحدث أي لغات "أخرى" بطلاقة سوى الإنجليزية"، وبحسب موقع The Verge الأمريكية، جاءت هذه التصريحات من "جيتس" خلال بث إذاعي عبر البودكاست يعرف بـ Armchair Expert، والذى كشف فيه أيضا أنه يعتقد أن شركات التكنولوجيا "تستحق" هذا النوع من التدقيق الذي حدث معها خلال جلسات الاستماع في الكونجرس الشهر الماضي، وأن الراحل ستيف جوبز كان "عبقريًا".

وقال مؤسس مايكروسوفت للمضيف Dax Shepard: "إذا كنت ناجحًا مثلي أو أيًا من هؤلاء الأشخاص، فأنت تستحق أسئلة فظة وغير عادلة وصعبة"، وأضاف ساخرا: "الحكومة لها الحق فى إطلاق النار عليك".

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وكان جيتس يشير إلى جلسة 29 يوليو أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب حيث تم استجواب الرؤساء التنفيذيين لشركة أبل وجوجل وفيس بوك وأمازون حول ممارساتهم التجارية كجزء من تحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار.

وخلال مقابلة البودكاست واسعة النطاق، تحدث جيتس عن عمل مؤسسته في مجال اللقاحات وما كان عليه الأمر عند بدء شركة مايكروسوفت، ولكنه تحدث أيضًا عما كان عليه الحال بالنسبة لكونك من المشاهير؛ إذ قال إن فكرة تقبل أن يكون رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مشهورين، استغرقت بعض الوقت للتعود عليها.

