رسائل تنبيه وتوعية عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها، أن المشككين فقرارات الدولة وكل إجراءاتها الإصلاحية هدفهم إسقاط الوطن، وأن التطور الذى تشهده المنظومة التعليمية لم تشهده على مدار العقود الماضية، وغيرها من الرسائل التى نستعرضها سويا في الإنفو جراف التالي..



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسى: المشككون فى قرارات الدولة وإجراءاتها هدفهم إسقاط الوطن"إنفوجراف" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.