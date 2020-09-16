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السيسى: خطة مختلفة لحضور الطلاب بالعام الدراسى الجديد بسبب فيروس كورونا

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحضور فى العام الدراسى الجديد سيكون مختلفا هذا العام فى ظل أزمة فيروس المستمرة، والتى تحتاج إلى الانتباه إليها حتى نستمر فى تحقيق انخفاض فى الإصابات. 

 

جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى أثناء كلمة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بحفل افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالاسكندرية، حيث استعرض الدكتور طارق شوقى تفاصيل حضور التلاميذ فى العام الدراسى المقبل، بداية من حضور المدرسة يومين أو أكثر والأنشطة التى سوف ينفذها الطلاب فى المنزل. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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