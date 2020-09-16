وزير التعليم يعلن اعتماد النجاح والرسوب بمادة التربية الرياضية فى سنوات النقل

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسى الجديد سيمنع الغش الإلكترونى، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد يمنح فرص امتحان متكررة لطلاب الثانوية العامة واعتماد الدرجة الأعلى.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه في إطار المنظومة الجديدة لنظام الثانوية العامة، سوف يتم توفير مكتبة الدروس الالكترونية للمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن هناك E- books، منصة تعليمية جديدة من خلال كتب الكترونية تفاعلية.

وتابع الدكتور طارق شوقى، أن هناك مشروع "كل طفل متصل"، من خلال أجل تغطية التعليم كله، لافتا إلى ان التربية الرياضية سوف تكون مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل في إطار التعاون بين الوزارة مع وزارة الشباب وجهاز الرياضة، والأنشطة الرياضية ستكون متاحة للطلاب في الأيام الذين لن يتوجدوا فيها في المدرسة.

وأوضح وزير التعليم أنه في إطار تقنين الدروس الخصوصية، تم عودة مجموعات التقوية في المدارس وفق قرار جديد بحيث يتم الحفاظ على الطلاب وفق التغيير الكبير هذا العام، مشددا على ان هناك العديد من المشروعات التعليمية الجديدة التي تنفذها الوزارة في إطار خطة تطوير المنظومة مثل القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية وغيرها.



