الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة "مستقبلنا رقمى"

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مبادرة "مستقبلنا رقمي". التابعة لوزارة الاتصالات، وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تخرج 5100 شاب وفتاة حتى الآن ، منوها بالتحاق 34 ألف طالب فى المبادرة.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن العام المالى الحالي يستهدف تدريب 115 ألف متدرب بتكلفة 400 مليون جنيه، بهدف إتاحة عدد ضخم من الدورات لعدد كبير من الشباب يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل في وقت قياسي نسبيًا.

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وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمة في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة بدأت في تنفيذ بعض الدورات وإعداد البعض الآخر، مشيرا إلى "مبادرة مستقبل رقمى"، التى تستهدف خلال العام ونصف القادمين تدريب 100 ألف شابة وشابة من مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة 300 مليون جنيه للمنافسة بكفاءة في سوق العمل الحر.



