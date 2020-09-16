وزير الاتصالات يعلن بدء الدراسة فى جامعة "مصر المعلوماتية" 2021- 2022

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بدء الدراسة بجامعة "مصر المعلوماتية" في العام الدراسى بعد القادم 2021 – 2022، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة جاءت بالتشارك مع وزارة التعليم العالى، حيث تقام بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بتكلفة 2 مليار جنيه فى مرحلتها الأولى".
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمة فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء ، أن المرحلة الأولى ستبدا بـ 4 كليات مختلفة، هي الهندسة، علوم الحاسب، الفنون الرقمية، تكنولوجيا الأعمال، مشيرا إلى أن العنصر الحاكم في اختيار التخصصات هى التي يتطلبها سوق العمل حاليا ومستقبلا.
وأوضح وزير الاتصالات أن منهاج العمل يقوم على إتاحة الفرص للشباب بالتعليم بالتشارك مع أكبر وأحسن الجامعات العلمية في العالم، ذات السمعة العالمية المرموقة، كاشفا عن توقيع عقد مع جامعة "بوردو واسلا فاييت " في الولايات المتحدة والتي تعتبر واحدة من أفضل 10 جامعات في أمريكا في تخصصات الهندسة الكهربائية والعلوم السيبرانية ، حيث يستطيع الطلبة الحصول على درجة البكالوريوس والشهادة المزدوجة في نهاية البرنامج بعد 4 سنوات.
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