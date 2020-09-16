نصر محروس: حكم المحكمة لصالحى وماذكره بهاء سلطان عكس الحقيقة

علق المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس على ماذكره المطرب بهاء سلطان منذ قليل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتب سلطان: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فرى ميوزيك نصر محروس"، ووهو مانفاه محروس تماما، وقال لـ"اليوم السابع": إن ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائى تماما، فحكمت المحكمة المختصة أمس الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

وأضاف محروس، أن المحكمة حكمت أيضا بإلزام بهاء سلطان بالتنفيذ العينى وملحقه، وهو تقديم الألبومين المتبقيين مع شركة فري ميوزك"، وأعرب محروس عن دهشته مما ذكره المطرب بهاء سلطان، وإعلانه لعكس مضمون الحكم الصادر ضده.

كانت سلسلة طويلة من الخلافات والاختلافات في وجهات النظر قد استمرت سنوات عديدة بين المطرب بهاء سلطان والمنتج الغنائى والمخرج نصر محروس، انتقلت إلى ساحة القضاء.

