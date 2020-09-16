الخارجية الصينية تؤكد عدم تدخل البلاد فى شئون الدول الأخرى

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، صحة ما تردد حول علاقتها بمؤامرة مزعومة للتأثير على سياسى أسترالى، مؤكدة أنها لا تتدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج وين بين" –فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة اليوم تعليقا على ورود اسم الصين فى تحقيقات أسترالية بشأن مؤامرة مزعومة للتأثير على سياسى أسترالى "إن بعض الكيانات في أستراليا تنشر شائعات حول الصين، وهذا لا يساعد على تنمية العلاقات الثنائية، كما أن الصين تلتزم دائما بالقانون الدولي والمبادىء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية أثناء ممارستها لواجباتها في أستراليا".

وأضاف أن الاتهامات الأسترالية بأن القنصلية العامة الصينية فى سيدنى ومسؤوليها يقومون بأنشطة تسلل تدخل في شؤون أستراليا لا أساس لها على الإطلاق وليست سوى افتراءات خبيثة".

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