الارشيف / أهم الاخبار

مكالفة هاتفية تكشف هوية خليفة أنتي تشاتشيتش في بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت مكالمة هاتفية، عن هوية خليفة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، بعد استقرار الإدارة علي الإطاحة به وفسخ عقده علي خلفية تراجع النتائج، خاصة بعد وصول وكيله للقاهرة لإنهاء التعاقد بين الطرفيين بالتراضي.

 

 

Advertisements

يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مكالفة هاتفية تكشف هوية خليفة أنتي تشاتشيتش في بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements