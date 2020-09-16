السيسي يطلق اسم شينزوا آبى على ثالث مراحل المجمع العلمى بـ"المصرية اليابانية"

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق اسم "شينزوا أبى" على المرحلة الثالثة الجديدة من المجمع العلمى بالجامعة المصرية اليابانية. وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية:"أطلق على المرحلة الثالثة الجديدة اللى هيتم إنشائها مجمع شينزو آبى في هذه الجامعة".



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