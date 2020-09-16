مورينيو يمنح بيل الضوء الأخضر للعودة لتوتنهام

أكد البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الانجليزي، على رغبته في التعاقد مع الويلزى جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسبانى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، قبل مواجهة لوكوموتيف بلوديف البلغارى في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، والمحدد لها السادسة مساءا، غدا الخميس، على ملعب لوكوموتيف.

قال مورينيو في المؤتمر الصحفى "حاولت التعاقد مع جاريث بيل من قبل في ريال مدريد ولكن الأمر لم يكن ممكنًا خلال فترتي والأمر ليس سرًا وجاريث يعلم. لن أتحدث بأكثر من ذلك لأنه لاعب للريال."

وذكرت شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية، ان جاريث بيل تواصل مع جوزيه مورينيو و أخبره أن توتنهام لديه مكانة كبيرة في قلبه، ومن المتوقع أن تشهد صفة انتقال المهاجم الويلزى للديوك تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان فريق توتنهام الإنجليزي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، من أجل إستعادة الويلزي جاريث بيل جناح الملكى خلال هذا الصيف، ويكثف ريال مدريد محاولاته من أجل إيجاد مخرج إلى جاريث بيل، بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان من الموسم الماضى، والتوصية على ضرورة خروجه من "سانتياجو برنابيو" قبل إنطلاق الموسم الجديد.

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ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي تليجراف"البريطانية، إن دانييل ليفي رئيس توتنهام، يجهز خطة لإعادة بيل إلى صفوف السيبرز، حيث عرض على ريال مدريد ضم ديلي ألى كجزء من صفقة التعاقد مع اللاعب الويلزي.

أضافت الصحيفة، إن توتنهام أبدى إستعداداه لإعارة ديلي آلي إلى ريال مدريد، وسيتضمن الاقتراح انضمام ديلي إلى الفريق الملكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم على أن يدفع ريال مدريد راتب اللاعب بالكامل، بينما ينضم جاريث بيل إلى توتنهام ويدفع له النادي الإنجليزي 50٪ من راتبه الفلكي.



