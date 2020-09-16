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أيوب الكعبى يربط التوقيع للأهلى بشرط وحيد

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ربط النجم المغربى أيوب الكعبى التوقيع للأهلى بداية من الموسم المقبل بشرط وحيد بعد دخول الإدارة الحمراء وبالتحديد أمير توفيق مدير التعاقدات فى مفاوضات معه، بل وعقد الثنائى جلسة بالفيديو فى وجود وكيل اللاعب شهدت التحدث فى كل التفاصيل.

 

 

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وأكدت تقارير صحفية مغربية، عن العرض الذى تقدم به النادى الأهلى، من أجل الحصول على خدماته الهداف الدولى المغربى أيوب الكعبى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ اللاعب عقده مؤخرا مع فريق هيبى فورتشن الصينى.

ووفقا لموقع " le 360 سبورت" المغربي، فإن النادى الأهلى، تقدم بعرض قيمته مليونى دولار، من أجل الحصول على خدمات أيوب الكعبى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأضاف الموقع المغربى، أن عرض النادى الأهلى يعد الأبرز، الذى وصل للمهاجم الدولى المغربى، للحصول على خدماته، ولكن يدرس الكعبى جميع العروض المقترحة من جانب الأندية المتهمة، قبل اتخاذ قراره النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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