نيللى كريم ترقص على أغنية "مليونير" على حمام السباحة.. فيديو

ظهرت النجمة نيللي كريم في فيديو جديد وهى ترقص على أغنية "مليونير"، علي حمام السباحة خلال قضاء أجازتها الصيفية، والذي نال علي إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



نيللي كريم



نيللي

من ناحية أخرى، قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.

Advertisements

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول نجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

