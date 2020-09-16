أحمد الفيشاوى مع زوجته ومحمود حميدة وتوتا وخاطر: أهلى وحبايبي والمجتمع والناس

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شارك النجم أحمد الفيشاوي متابعيه بمجموعة صور مع زوجته والنجوم محمود حميدة ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن "توتا"، وعدد من أصدقائهم في منزله، وعلق علي الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" أهلي و حبايبي و المجتمع و الناس ".
الفيشاوي
من ناحية أخرى، ظهر الفنان أحمد الفيشاوى فى أحدث فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والذى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن كواليس الأغنية من داخل الاستوديو الذى سيطر عليها نغمات المزمار البلدي، وعلق عليه بكتابة "قريباً نمبر 2".
الفيشاوي وزوجته وخاطر
توتا وزوجة الفيشاوي
وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوى متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام أيضاً، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".
الفيشاوي واصدقائه
الفيشاوي وخاطر وتوتا
كما كان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.
الفيشاوي واصدقائه
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