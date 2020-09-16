السيسي للمصريين: "راهنت عليكم وعلى وعيكم ..وقدمت نفسى بالجيش فدا مصر"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن رهانه على المصريين ودعمهم، مضيفا: "قابلتوا التحدى فى 2013 لضياع الدولة المصرية.. سؤال هل أنا ضيعتكم؟، ولا قدمت نفسى بالجيش فدا مصر.. كان عندكم مشاكل فى الطاقة والوقود، خلصت؟ ولا لسه موجودة؟، ولا الكهرباء لسه مبتتقطع، كان عندكم مشاكل مع الإرهابيين قتلونا وقتلوا أولادنا، سيبناهم وضيعناكم ولا ابناءكم ضحوا من أجلها عشان هى تستقر".
وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية، "لو أنا كنت متردد فى الإصلاح كنت هقدم على الإصلاح الاقتصادى، أصلح إيه؟، طيب أصلحه !!راهنت على نفسى كقرار ولا راهنت على شعب مستعد لتحمل تكاليف الإصلاح، طيب لما ملنا كده كسبنا وقفنا على رجلينا، مؤسسات التمويل الدولية فى اصعب أوقات على كل دول العالم، مصر فين؟، يا ترى متراجعة ولا متقدمة أن شاء الله".
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