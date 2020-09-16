وصول شحنة المساعدات العراقية الثالثة إلى الخرطوم

أعلنت الحكومة العراقية عن وصول شحنة المُساعَدات الثالثه إلى الخرطوم، والتى تشتمل على 600 سلة غذائيّة، وأضافت الحكومة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن هذه المساعدات الإغاثيّة يقدمها العراق؛ للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعب السودانيّ الشقيق جراء الفيضانات.

وكان مجلس حكومة ولاية الخرطوم،وجه في اجتماعه بالبدء فوراً في تنفيذ تخطيط القرى بالولاية ومنح أولوية للقرى التي تأثرت بالفيضانات والسيول والقرى الواقعة في المجاري الطبيعية وعمل دراسة عاجلة للخيارت المطروحة لساكنى ضفاف النيل الذين تأثرت وانهارت منازلهم جراء الفيضانات.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء، وجه المجلس أيضا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ودعم أعمال اللجان الديوانية والفنية بوزارة التخطيط العمراني لتنفيذ هذه الموجهات في مدى زمني محدد يضمن عدم تكرار كوارث الفيضانات.

وكان المجلس قد استمع الى تقرير من مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس حسن عيسى بعنوان خيارات التحكم في البيئة الطبيعية للعاصمة القومية (السيول والفيضانات) بين المهددات والفرص، وطرح التقرير عدة تساؤلات ابرزها مدى قدرة خط الحماية الحالي على الواجهات النيلية في حل مشكلة الفيضانات وقدرة شبكة المصارف في تصريف مياه الامطار واحتوى التقرير على معلومات تفصيلية للمناطق التي تأثرت بالفيضانات والسيول بعدد (6) محليات بالولاية.

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الى ذلك وجه المجلس وزارة الزراعة بالولاية بايجاد مساحات زراعية بديلة لسد الفجوة في الخضروات التى كانت تنتج في المواقع التي غمرها الفيضان.

على صعيد اخر وجه المجلس المحليات رفع تقارير مكتوبة غدا الأربعاء عن آخر الاحصاءات حول حجم الاضرار التي خلفها الفيضان وعدد الاسر المتضررة والاحتياجات المطلوبة وحجم الدعم الذي قدم لهم.