حازم إمام ينتقد كارتيرون ويصفه بالشخض غير المضبوط.. ويستبعد تدريبه لبيراميدز

أبدى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق استياءه الشديد من تصرف الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى فسخ تعاقده أمس الثلاثاء، مؤكداً أن مصر أصبحت بوابة المدربين الأجانب الأشباح للوصول للشهرة والفلوس والتاريخ، ثم التوجه للخليج، وقال حازم إمام فى برنامجه "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "مكنش فيه مقدمات لرحيل كارتيرون عن الزمالك ، الأمور كانت ماشية على ما يرام ولأول مرة مكنش فيه أزمات بين المدرب والإدارة وفى بطولات واستقرار".

وتابع حازم إمام: "مقلب كارتيرون مش مفهوم بالنسبالى، المدرب الذى يقدم على هذا التصرف وميحترمش تعاقده ويفسخه يبقى شخصية غير مظبوطة وممكن يكرر الموقف تانى وتالت ، أعلم أن الفلوس مهمة بس اختيار الوقت مهم بردو يعنى لو نهاية الموسم كانت ممكن تعدى ، أتمنى يكون فى حل سريع من أجل أستقرار الزمالك".

وأكمل الثعلب الصغير :"جمهور الزمالك مش طايق كارتيرون ، والإدارة بريئة من رحيله بل بالعكس قدمت كل مافى وسعها لإستمراره، واحنا بره مخضوضين ، يبقى وضع اللاعيبة ايه دلوقتى ، ربنا يكون فى عون المدرب القادم للزمالك ".

ويضيف حازم إمام : " كارتيرون لن يدرب فريقاً أخر فى مصر ، مع أن مصر أكبر مكان يمنح أموال للمدربين بعيداً عن الخليج ، المدربين يأتون أشباح باحثين عن أكل العيش ويرحلون بعد الشهرة والفلوس والتاريخ للخليج أو شمال أفريقيا ، بقينا سلم ليهم وياريت نركز مع المدرب الوطنى على الاقل عنده أصل وعمره مايسيب فريقه فى نصف الموسم بل بالعكس احنا اللى بنمشى المدربين المصريين ، وعندنا نماذج رائعة وأكبر دليل رحلة إيهاب جلال مع المقاصة من القاع وأتوقع أن يصل للمركز الرابع وكذلك أحمد كشرى فى ربع موسم عمل من الفسيخ شربات مع اسوان ".

وأضاف الثعلب الصغير :" كارتيرون أبلغ الزمالك قبلها بيوم بعزمه الرحيل وجاء للنادى محملا بالشرط الجزائى بما يؤكد أنها خطة ومترتبة وليس خطوة سريعة ، ولا أعتقد أنه سيقود بيراميدز حالياً ، ممكن يتولى تدريب بيراميدز فى بداية الموسم مش دلوقتى ، حتى لو بيراميدز عايز فايلر مدرب الاهلى بردو هيكون أول الموسم مش دلوقتى عشان الناس فى بيراميدز مش ساذجين يولعوا الدنيا بعد أزمة رمضان صبحى ، أتوقع انتقال كارتيرون للخليج وليس نادى مصرى".

