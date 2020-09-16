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لجنة فيضان السودان تعلن انخفاض مناسيب النيل تدريجيا فى معظم الأحباس

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أكدت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تواصل انخفاض مناسيب مياه النيل فى معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندى فى أعلى مستوياته، وقالت اللجنة فى بيانها اليوم إن وارد محطة الديم عند الحدود ا"لسودانية - الأثيوبية" ليوم غد الخميس، سيكون فى حدود 595 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواى فى حدود 125 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الخميس على النحو التالى:

قطاع "الدمازين – سنار" سيشهد ارتفاعا فى حدود 3 سم.

قطاع "سنار - الخرطوم" سيشهد استقرارا.

قطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد استقرارا.

قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد استقرارا.

قطاع "خشم القربة - عطبرة" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

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قطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد انخفاضا فى حدود 8 سم.

قطاع "سد مروى -الدبة" سيشهد انخفاضا فى حدود 3 سم.

قطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد استقرارا.


 

وسجلت محطة مدنى اليوم 19.68 متراً ويتوقع أن تستقر غدا فى ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 مترا، ويتوقع أن تستقر فى ذات المنسوب اليومين القادمين، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 مترا وتستقر غدا الخميس وبعد غد الجمعة فى منسوب 17.35 مترا، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.33 مترا ويتوقع أن تستقر غدا وبعد غد الخميس فى منسوب 18.34 مترا، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.50 مترا، وتستقر غدا فى ذات المنسوب، وتوالى الارتفاع يوم الجمعة الى 15.55 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.10 مترا وتنخفض غدا إلى 15.08 متراً

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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