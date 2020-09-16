زغاريد على أبواب الأسمرات.. سكان العشوائيات يهتفون للرئيس بعد تسلمهم وحدات سكنية مجهزة.. استمرار عمليات التسكين من منشأة ناصر ود...

بالزغاريد والهتاف للرئيس، عبر الأهالى عن فرحتهم باستلام وحداتهم الجديدة بحى الأسمرات، بعدما نقلتهم محافظة القاهرة من مناطق شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر واسطبل عنتر بحى مصر القديمة ودار السلام، وردد الأهالى هتافات "تحيا مصر ..يحيا السيسى" تعبيرا عن فرحتهم بالوحدات وحبهم للرئيس السيسى الذى وجه بتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق ، حيث تسلم المواطنون المستحقون، وحدات مجهزة مؤثثة بالكامل بها كل سبل المعيشة والمرافق، داحل مجتمع به كل الخدمات.

وردد السكان الدعوات للرئيس السيسى، وهتافات "تحيا مصر" ، كما أطلقت السيدات الزغاريد، بعد تسلمهن الوحدات الجديدة، مؤكدين أن الرئيس وقف بجانب الغلابة، وأن الأماكن التى كانوا يسكنون بها يصعب العيش فيها وكانت تهدد حياتهم.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 2800 أسرة تقريبا بحى الاسمرات 3، من مناطق مختلفة تشمل اسطبل عنتر ومنشأة ناصر والدويقة، كما تم نقل وتسكين 1800 أسرة بمشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، ويتم حاليا نقل سكان منطقة عزبة الصفيح الكائنة بحى روض الفرج شمال القاهرة.

Advertisements

وأضافت محافظة القاهرة أن مشروع الأسمرات 3 طاقته الاستيعابية تسع 7440 أسرة، حيث أن الوحدات السكنية موزعة على 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.

ويضم مشروع المحروسة ( 1 ) 128 عمارة بها 3168 وحدة سكنية، ويتم تسكينه حاليا، وبمجرد الانتهاء من تسكينه سيتم البدء في تسكين مشروع المحروسة 2 والمجهز أيضا، حيث يضم مشروع المحروسة ( 2 ) 67 عمارة بها 1608 وحدة سكنية، كما تم تخصيص عمارتين لتسكين المرأة المعيلة عبارة عن وحدات صغيرة.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل أمتعة المواطنين من المناطق العشوائية الجارى نقلها، لمدينة الأسمرات بالمقطم والمحروسة بالسلام، كما تابعت إدارة التسكين تسلم الأسر وحداتهم البديلة والتأكد من وجود كافة التجهيزات بها قبل التوقيع على الاستلام، حيث يتسلم السكان وحدة بها "غرفتى نوم مؤثثة غرفة للأطفال وغرفة رئيسية للنوم، وطقم انترية وسفرة ونيش وثلاجة وبوتاجاز وغسالة نصف أتوماتيك وسخان وشاشة ورسيفر، بالإضافة إلى تواجد عدادات الغاز والكهرباء والمياه.

