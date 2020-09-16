باتشيكو وديسابر يدخلان دائرة ترشيح تدريب الزمالك خلفا لكارتيرون

دخل البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز، دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسى كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الفريق أمس بعد دفع الشرط الجزائى.

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالى باتشيكو والفرنسى ديسابر لإدارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب فى الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، على أن يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن أسهم البرتغالي باتشيكو تأتي في المقدمة نظرا لسابق عمله في الزمالك، ونجح باتشيكو فى تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ12 مباراة، قبل رحيله إلى الشباب السعودى.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادى الزمالك إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين فى الفترة الحالية لأحد أبناء النادى لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد رحيل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق وفسخه لتعاقده مع النادى.

وسيبدأ بديل يحيى فى مهام منصبه الجديد ابتدءا من اليوم وسيستمر فى هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبى للفريق الأول فى الفترة المقبلة ، وضم طارق يحيى معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.

