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وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء باللعبة

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعدد من شيوخ القبائل  العربية ، لبحث سُبل الإرتقاء برياضة الهجن   ،  وخلال اللقاء ، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن  ، مشيراً إلى إهتمام  الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن، مضيفا أن  رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية بإهتمام بالغ .

 

من جانبه ، وجه عيد حمدان الشكر لـوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإتحاد المصري للهجن ، خلال اللقاء الذى حضره  أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى ، محمد الكردي مساعد الوزير ، عبدالاول محمد عبدالرحيم معاون الوزير .

 

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وعقدت وزارة الرياضة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تسجيل أكبر علامة سلام فى الماء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسلام ، 22 سبتمبر الجارى .

 

وزير الرياضة و اتحاد الهجن
وزير الرياضة و اتحاد الهجن

رئيس اتحاد الهجن
رئيس اتحاد الهجن

وزير الرياضة خلال اللقاء
وزير الرياضة خلال اللقاء

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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