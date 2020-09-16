وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن سُبل الارتقاء باللعبة

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعدد من شيوخ القبائل العربية ، لبحث سُبل الإرتقاء برياضة الهجن ، وخلال اللقاء ، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدا ً في الوقوف بجانب الاتحاد المصري للهجن ، مشيراً إلى إهتمام الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برياضة الهجن وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الخاصة برياضة الهجن، مضيفا أن رياضة الهجن تعد رمزا وتاريخا كبيرا لقبائلنا العربية يهتم بها ويمارسها شباب قبائلها العربية بإهتمام بالغ .
وعقدت وزارة الرياضة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل تسجيل أكبر علامة سلام فى الماء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للسلام ، 22 سبتمبر الجارى .
وزير الرياضة و اتحاد الهجن
رئيس اتحاد الهجن
وزير الرياضة خلال اللقاء
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