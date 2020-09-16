وزير الاتصالات: مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك ثلاث مستويات في مبادرة مستقبلنا رقمى من مبتدئ ومتخصص ومحترف، موضحا أن المستويين المتخصص والمحترف يتطلب اختبار لأن يكون لديه القدرة التقنية لتحصيل المادة العلمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن وظائف المستقبل تختلف عن الوقت الحالى، وهناك تطور يومى، ما يأخذنا للحديث عن مبادرة ثانية أطلقناها اليوم "بناء مصر الرقمية" والتى تستهدف شريحة عالية التخصص في فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق الالتحاق ببرنامج دراسى في إحدى الجامعات المرموقة والبرنامج يشمل تدريبا في إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح، يتم إنشاء مشروع أثناء الدراسة يستهدف رفع المهارات القيادية والملكات الشخصية من خلال شركة من الشركات المرموقة في هذا المجال، ورفع قدرات الشاب في اللغة الإنجليزية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن إطلاق منصة "مصر الرقمية" كان بعد الانتهاء من مشروع "درع مصر السبرانى" والذى كان الغرض منه تأمين هذه البيانات.

وذكر وزير الاتصالات، أنه في عام 2019 كنا نفذنا مشروع لرفع كفاءة شبكة البنية المعلوماتية في مصر بتكلفة قدرها مليار و600 مليون دولار، ولولا أنه نفذ في عام 2019 بالكامل لما أمكن تحمل الضغوط التي تضاعفت في فترة جائحة كورونا، وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية من رفع الكفاءة بـ400 مليون دولار، واليوم صدر تقرير من شركة "أوكلا" وهى الشركة العالمية التي تصدر تقارير كل شهر عن متوسط سرعات الإنترنت، ومصر تقدمت 6 مراكز في التقرير عن شهر أغسطس الماضى، مردفا: "نحاول من الدفع بكفاءة البنية المعلوماتية وزيادة جودة الخدمة".

