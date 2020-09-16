مصرع طفلين شقيقين خنقا فى حريق منزل بقرية جماجمون بكفر الشيخ

لقى طفلان مصرعهما اختناقًا من الأدخنة الناتجة عن حريق محدود بمنزل والدهما بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثمان الطفلين لمشرحة مستشفى دسوق العام .

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بوصول إشارة من الدكتور عماد جودة، مدير مستشفى الأمومة التخصصى بمدينة دسوق، بوصول الطفلين "سناء.ا.إ"،8 سنوات، وشقيقها "مصطفى"، 5 سنوات، متوفيين لإصابتهما بالاختناق بسبب حريق بمنزلهما.

انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى التخصصي، وبسؤال والدهما أفاد بأنه توجه رفقة زوجته لجمع محصول الجوافة فى الأرض الزراعية بقرية جماجمون، فحدث ماس كهربائى بالشقة أثناء نوم الطفلين، ما أدى إلى حدوث حريق محدود، نتج عنه انتشار الأدخنة التى تسببت فى وفاتهما بالاختناق، ولا يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاتهما.

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وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلين، بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب وفاتهما اسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية فى وفاتهما.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين، لعدم وجود شبهة جنائية فى وفاتهما.



