الإعصار سالى يقطع الكهرباء فى 510 آلاف منزل بألاباما وفلوريدا.. فيديو وصور

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا ومقاطع فيديو ترصد الأضرار الناجمة عن الإعصار سالى الذى ضرب مناطق مختلفة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت وكالة رويترز أن الإعصار تسبب فى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 510 آلاف منزل وشركة فى ألاباما وفلوريدا منذ أن ضرب ساحل ألاباما فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وفقا للمرافق المحلية.

وانخفضت حالات الانقطاع الحالية إلى حوالي 458 ألف منزل منذ أن أعادت شركة (NEE.N Gulf Power ) التابعة لشركة (NextEra Energy Inc ) الخدمة إلى حوالي 50 ألف عميل.

فى غضون ذلك، قالت شركة التابعة (SO.N Alabama Power)، أنه من السابق لأوانه القول متى ستستعيد الخدمة لمعظم العملاء لأن العاصفة لا تزال تضرب منطقة خدمتها.

بشكل منفصل، فى لويزيانا، كان ما يقرب من 60 ألف عميل لا يزالون بدون كهرباء فى الجزء الجنوبى الغربى من الولاية منذ أن ضرب إعصار لورا الساحل فى أواخر أغسطس.

وقالت شركة إنترجى كورب أى تى آر أن، التى لا يزال لديها أكثر من 38 ألف شخص فى لويزيانا، إنها تتوقع إعادة الخدمة إلى معظمها بحلول 23 سبتمبر مع العملاء الباقين الذين يمكنهم قبول الطاقة بأمان بحلول 30 سبتمبر. ولم ترد تقارير عن انقطاعات للتيار بسبب إعصار سالى فى لويزيانا.

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تساقط الأشجار



تضرر سيارة بسبب الإعصار



سيارة تحطمت بسبب الإعصار سالي



محطة وقود تضررت بسبب الإعصار



منزل مدمر بسبب الإعصار سالي



