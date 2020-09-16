الجزيرة تفقد عقلها.. القناة القطرية تنتج فيديوهات تهاجم الإعلام المصرى.. برلمانيون: الجزيرة تعتمد على الفبركة ووعي المواطنين أفش...

فقدت قناة الجزيرة القطرية عقلها وأصدرت سلسلة من الفيديوهات هاجمت فيها الاعلاميين المصريين والاعلام المصرى ،فيما يشبه وصلات الردح بعيدا عن المهنية.

ويرى أعضاء مجلس النواب، أن المصريين أفشلوا مخططات الجماعة الإرهابية والقنوات الشيطانية التى تعتمد على التشكيك والتكذيب وتدعوا للتحريض طوال الوقت ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن وعى المصريين انتصر على كافة محاولات الإرهابيين ومخططاتهم الخبيثة، وفى هذا الإطار، قال النائب ماجد طوبيا، إن الجماعة الإرهابية تعتمد على بث الشائعات فى المجتمع من أجل إحداث بلبلة، وتستغل القنوات التابعة لها من أجل الوصول لهذا الهدف المنشود، ولعل قناة الجزيرة الإرهابية تأتي فى مقدمة القنوات التى تتبع هذا الأسلوب ضد مؤسسات الدولة المصرية بغرض التشويه والتقليل من حجم الإنجازات والنيل من عزيمة المصريين، من خلال اتباع سياسة الكذب والتدليس ونشر الشائعات بين المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تريد ان تظهر من خلال تقاريرها المفبركة وأخبارها الكاذبة والشائعات التى يروجون لها ليل نهار عبر هذه الشاشات أن هناك عدد من الملفات التى تخص المواطنين وفى المقدمة منها ملف الرعاية الاجتماعية تشهد تراجع فى الأداء متجاهلين كافة الأرقام إلى حظى بها هذا القطاع على وجه التحديد فى السنوات الأخيرة وكيف انعكس الوضع فى الشارع المصرى على هذه الفئة من المجتمع المصرى.

ولفت عضو البرلمان، إلى ان هذه الجماعات الإرهابي تستغل شاشاتها لتحريض المواطنين، وذلك من خلال إلقاء الضوء على القضايا الجماهيرية، ولعل ما حدث بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يؤكد ذلك، حيث تم نشر كم من الفيديوهات والصورة المفبركة والأخبار الكاذبة والشائعات حول آلية تطبيق القانون وأنه تشريع عقابى، وفى حقيقة الامر القانون مجرد آلية لتنظيم عملية البناء فى مصر والقضاء على البناء العشوائى، حيث تم تقديم الكثير من التسهيلات والمرونة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية للتيسير على الجميع وهذا ما تجاهلته القنوات الإرهابية جملة وتفصيلا.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع القنوات الداعمة لها تعتمد على مبدأ الكذب والخيانة وبث الشائعات، وهذا الأمر ليس بجديد عليهم فهم أصحاب هذه المدرسة على مر العصور، خلال السنوات السابقة شاهدنا كيف تعتمد هذه الفضائيات على تقارير كاذبة وأخبار مفبركة الغرض منها تشكيك المصريين فى قدرة بلادهم على النهوض وإعادة بناء المؤسسات واستكمال عمليات التعمير، وحجم المشروعات التى تتم على الأرض.

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وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن القنوات الإرهابية تعتمد على استغلال القضايا الجماهيرية وتفبرك الأخبار من أجل كسب استعطاف فى الشارع، ومن هذه القضايا قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء حيث تم تشويه صورة القانون ولكن وعي المجتمع كان لهذه الجماعات بالمرصاد وأفشل مخططات هذه الكيانات الإرهابية.

كما يرى النائب محمود حمدى أبو الخير، أن وعى المصريين تصدى لكافة محاولات التشكيك التى تطلقها الجماعات الإرهابية بشأن تشويه صورة مؤسسات الدولة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصريين عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة والمشروعات القومية التى شرعت القيادة السياسية فيها خلال السنوات الأخيرة، ولهذا فهم أحبطوا كافة مخططات الجماعة الإرهابية وقنواتهم الشيطانية.