الرقابة على الصادرات: 16 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 8 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية مع بلغت خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 16 مليار دولار مقابل 16.752 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع بلغ 4.7%.

وأوضحت الهيئة، فى بيان منشور على الموقع الإليكترونى، أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال أغسطس الماضى بنحو 75 مليون دولار بنسبة 5 % لتبلغ 1.741 مليار دولار مقابل 1.694 مليار دولار فى أغسطس 2019، وبلغ حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يوليو 2020 بلغت 1.9 مليار دولار.

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وأضافت أن نحو 9 مجالس تصديرية حققت ارتفاعا أبرزها صادرات “المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية ” بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولارخلال أغسطس الماضى مقارنة ب45 مليون دولار) فى أغسطس 2019 بنسبة زيادة 51 %، يليه صادرات “المجلس التصديرى للصناعات الطبية” والتى بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ 33%.

وأضافت سجل “المجلس التصديرى للصناعات اليدوية ” زيادة للصادرات لتصبح 16 مليون دولار) خلال أغسطس الماضى مقارنة بـ 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ 41%، كما ارتفعت صادرات “المجلس التصديرى للمنتجات الكيماوية والأسمدة” لتصبح 423 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار أى بنسبة زيادة 11%، وبلغت صادرات “المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية ” 198 مليون دولار 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق أى بزيادة 8%.

