وزير التعليم يعلن عن لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014، وإن تصنيف مصر فى التعليم تقدم خلال فترة قصيرة، معلنا مشاركة مراكز تطوير المناهج فى تطوير الكتب الجديدة منذ عام 2017، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد يستهدف إمتاع الطلاب بالعملية التعليمية، وإنهاء فكرة "كابوس الثانوية العامة". وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن جميع طلاب الثانوية يمتلكون أجهزة تابلت فى ظل عدم وجود كتب بالنظام الجديد، مع تجهيز كافة المدارس بشبكات إنترنت وواى فاي. وأوضح الدكتور طارق شوقى أن الرئيس طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية، قائلا: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبًا لإقرار حوافز إضافية". وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات التقوية ستكون سعر الحصة فيها تتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين، والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية، قائلا: "يعنى لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالبا ممكن يعمل 3 آلاف جنيه فى ساعتين"، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التى كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية.



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