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حمار يصيب مجندتين إسرائيليتين ويثير الرعب فى قاعدة عسكرية بصحراء النقب

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ذكر موقع " حدشوت 4 " الإسرائيلى أن حمارا أثار الرعب فى قاعدة عسكرية إسرائيلية بصحراء النقب بجنوب إسرائيل يخدم فيها الغالبية العظمى من المجندات.

وأوضح الموقع أن حمارا اقتحم القاعدة وظل يركض خلف المجندات، وتمكن من مهاجمة مجندتين، مما تسبب لهما بإصابات طفيفة.

 

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى، إن مجندتين كانتا عائدتين من الحراسة داخل قاعدة عسكرية، وتعرضتا لهجوم من قبل حمار كان يتجول داخل القاعدة، فانتزع السترة الواقية عن إحداهن وواصل مطاردتها حتى تمكن من عضها فى ساقها وأردافها.

وأضاف أن المجندة تلقت العلاج إثر إصابتها بجروح طفيفة، بينما تم إخراج الحمار إلى خارج القاعدة العسكرية بواسطة مختص بالحيوانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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