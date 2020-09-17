ترامب: رئيس مركز السيطرة على الأمراض أخطأ حول موعد اللقاح فى الربع الثانى من 2021

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد كان "مرتبكًا" عندما قال إن اللقاح سيكون متاحًا للمستجيبين الأوائل فقط إذا تم تطويره بحلول نوفمبر أو ديسمبر.

عندما سأل أحد المراسلين الرئيس لماذا قال إن اللقاح سيكون متاحًا بحلول منتصف أكتوبر عندما قال ريدفيلد للجنة مجلس الشيوخ اليوم أن اللقاح سيكون متاحًا على الأرجح في "الربع الثاني أو الثالث" من عام 2021 على أقرب تقدير.

قال ترامب: "أعتقد أنه أخطأ فى هذا التصريح". "عندما قال ذلك، أعتقد أنه كان مرتبكًا. أنا فقط أقول لكم أننا مستعدون".

فى وقت سابق من المؤتمر الصحفى، أشاد ترامب أيضًا بدورى كرة القدم العشرة الكبار للمضى قدمًا فى موسمه وقال إن كرة القدم Pac 12، التى تضم جامعات كبرى على الساحل الغربى، ستمضى قدمًا أيضًا فى موسمها.

قال ترامب: "لا يوجد سبب يمنع باك 12" من اللعب. قال لاري سكوت، مفوض Pac 12، اليوم أن موافقة الولاية والمحلية مطلوبة لبدء الموسم.

