مدحت العدل يوجة رسالة تضامنية لـ مؤمن زكريا

أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست دعمه الكامل للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا والذي يمر بوعكة صحية شديدة، وقال: "باقول لـ مؤمن زكريا كلنا بنحبك وبنتمنالك السلامة، وتملا الملاعب حيوية وأهداف". وأضاف الدكتور مدحت العدل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء: "سعيد جدا بما فعله اللاعب محمد صلاح، تجاه مؤمن زكريا ربنا يرجعه بألف سلامة، هو زي ابني وابن وأخ لكل المصريين"، منوها بأنه في المرض يتوحد الجميع.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة ريهام عطية، عضو الفريق البحثي لتحديد النوع الجيني لمرض التصلب الجانبي الضموري، إن مرض التصلب الجانبي الضموري ليس له سبب محدد حتى الآن، لافتة إلى أن الخلايا العصبية المصابة يكون بها تكرار معين في الحمض النووي، وكلما زاد هذا التكرار كلما كانت الحالة أسوأ، ويتسبب في موت الخلايا.

وأضافت الدكتورة ريهام عطية، خلال لقائها بالبرنامج، أن مرض التصلب المتعدد هو مرض مناعي أكثر، ويختلف كثيرا عن مرض التصلب الجانبي الضموري، لافتة إلى أن الأخير يسبب فقد القابلية على الكلام، والقدرة على البلع، وصعوبة تحريك الأطراف، كما أنه يؤثر على عضلات التنفس.

وأوضحت عضو الفريق البحثي لتحديد النوع الجيني لمرض التصلب الجانبي الضموري، أن المرض يصيب 5 أفراد في كل 100 ألف شخص، لذلك لا تهتم شركات الأدوية باكتشاف أدوية لهذا المرض، خاصة أنه مكلف جدا وسيكون غير مربح بالنسبة لهم، لافتة إلى أن المرض يكون أكثر انتشارا في الأشخاص بعد الـ 40 عاماً.

