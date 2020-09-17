تشكيل الأغلى بالدوري الألماني بعد ارتفاع القيمة التسويقية للاعبين

سيطر فريق بايرن ميونخ الألماني، على التشكيل المثالى لأغلى النجوم في مسابقة الدوري الألماني، من ناحية القيمة التسويقية بعد التحديثات التي شهدتها أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، الذى كشف مساء الأربعاء، عن ارتفاع القيمة التسويقية للعديد من النجوم المشاركين في البوندزليجا ليصل إجمالي التشكيل المثالى للمسابقة إلى 760 مليون يورو وجاء كالتالى..

حراسة المرمى:

مانويل نوير (بايرن ميونخ) ارتفعت 3.5 مليون يورو لتصل إلى 18 مليون يورو

خط الدفاع:

ديفيد ألابا (بايرن ميونخ) 65 مليون يورو

أوباميكانو (لايبزيج) ارتفعت 15 مليون يورو لتصل إلى 60 مليون يورو

بنيامين بافارد (بايرن ميونخ) ارتفعت 5 مليون يورو لتصل إلى 45 مليون يورو

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) ارتفعت 20 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو

خط الوسط:

جوشوا كيميش (بايرن ميونخ) ارتفعت 10 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو

ليون جوريتزكا (بايرن ميونخ) ارتفعت 10 مليون يورو لتصل إلى 60 مليون يورو

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سيرج جنابرى (بايرن ميونخ) ارتفعت 18 مليون يورو لتصل إلى 90 مليون يورو

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 117 مليون يورو

خط الهجوم:

روبرت ليفاندوفسكى (بايرن ميونخ) ارتفعت 4 مليون يورو لتصل إلى 60 مليون يورو

إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) ارتفعت 8 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو



تشكيل الأغلى فى الدوري الألماني

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للبوندزليجا يوم يوم 18 سبتمبر الجارى، حيث يلتقى فريق بايرن ميونخ حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة مع ضيفه فريق شالكه في الجولة الأولى على أرضية ملعب "أليانز أرينا".

وفى نفس الجولة، يواجه بوروسيا دورتموند وصيف مسابقة الدوري الألماني بالموسم المنتهى 2019-2020 نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويحل العملاق البافارى ضيفا ثقيلا على هوفنهايم فى الجولة الثانية أحد أيام 25 و26 و27 و28 سبتمبر، فيما يلتقى دورتموند مع مضيفه أوجسبورج.

