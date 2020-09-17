محافظ أسيوط يتابع انتشال جثث ضحايا سقوط سيارة بترعة العقال بمركز البدارى.. صور

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، موقع حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة العقال القبلى بمركز البدارى وتابع أعمال انتشال الضحايا والمصابين. كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكى رقم 6582 ه‍ ن س بالترعة بمدخل العقال القبلى بمركز البدارى ووجود متوفيين ومصابين داخل السيارة.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والإسعاف بالتوجه إلى مكان الحادث وانتقل المحافظ إلى مكان الحادث رافقه خلالها محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البدارى ومعدات الإنقاذ وتابع أعمال انتشال جثث المتوفيين والمصابين وتبين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة وتم استخراجهم بواسطة قوات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصاب إلى المستشفى وجار استخراج السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعى ورئيس مركز ومدينة البدارى بصرف التعويضات اللازمة لأسرة المتوفيين وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم اهلهم الصبر والشفاء العاجل للمصاب .

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انتشال الجثامين



موقع الحادث



تفقد موقع حادث البدارى



تفقد موقع حادث البدارى



