بناء 11 مصنعا جديدا كل أسبوع فى عهد السيسى.. فيديو

يشهد قطاع الصناعة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهضة غير مسبوقة، وكل أسبوع يتم بناء 11 مصنعا جديدا، وخلال 6 سنوات تم بناء 12 مجمعا صناعيا. وتشهد الصناعة أسبوعيا تسليم أكثر من 62 رخصة مصنع جديدة، وفى 6 سنوات تم إصدار 19500 رخصة مصنع. Advertisements ويتم أسبوعيا توفير 96 ألف متر أراضى فى المناطق الصناعية، وتم توفير 30 مليون متر أراضى صناعية منهم 3500 مصنع جديد، وهو ما يؤكد أن المصريين مع رئيسهم عبد الفتاح السيسى يحييون من جديد صناعة الغزل والنسيج.



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