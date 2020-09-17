السلطات المكسيكية تحقق فى نفوق 137 من "كلب البحر" ملقاة على الشواطئ.. صور

تحقق السلطات البيئية المكسيكية فى النفوق الغامض لحوالى 137 من "كلب البحر"، التي تم العثور على جثثها بالشواطئ المكسيكية، ويحقق المدعى الفيدرالى لحماية البيئة فى المكسيك، فى الأسباب التى أدت إلى النفوق، على شواطئ باجا سور كاليفورنيا.

وأشارت صحيفة "سين امبارجو" المكسيكية إلى أن السلطات البيئية قامت بتفعيل بروتوكول الاهتمام بتقطيع الثدييات البحرية فى 4 سبتمبر، حيث استردت 137 جثة.



المكسيك

وتعتبر هذه الجريمة غامضة، فلم يظهر البحث علامات من أصل بشرى سببها معدات الصيد أو ضربات أو قطع ناجم عن نوع من القوارب، وبالمثل ، تم أخذ عينات من أنسجة المخ والرئة والقلب والكبد والكلى ودهون الجسم من 4 جثث لتحديد الأسباب المحتملة للنفوق.



جثث كلب البحر

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والخطير في الأمر، أن الحيوانات البحرية المقتولة، قد تندرج قريبا ضمن فئة الحيوانات المهددة بالانقراض، ولم تتوصل الشرطة المكسيكية حتى الآن إلى أي خيط أو دليل، يكشف سر تلك الجريمة الغامضة المروعة.



كلب البحر فى المكسيك1

كما لفت التقرير كذلك إلى أنه لم تكن هناك علامات تدل على تعرض كلاب البحر النافقة، للتصادم مع قوارب مثلا، وأشار مكتب حماية البيئة المكسيكي في بيان رسمي، إلى "أنه تم جمع عينات من أنسجة بعض الجثث الخاصة بأسود البحر النافقة، وذلك من أجل تحليلها أملا في معرفة سبب نفوقها".



