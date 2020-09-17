تشاتشيتش يمنح لاعبى بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على دجلة

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة وادي دجلة، وحقق الفريق السماوى فوزًا على مضيفه غزلان دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

ويعود بيراميدز بداية من يوم الجمعة المقبل لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وقال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الشوط الأول أمام دجلة كان متكافئا وملعب بتروسبورت كان صعبًا في أرضيته وكانت هناك بعض الأخطاء التي صعبت من المواجهة، وفي الشوط الثاني خلق الفريق العديد من الفرص وسجل هدفين وحقق الفوز، مشيرًا إلى إن الفريق كان يعاني من الضغط الشديد بسبب الخسارة في آخر 3 مباريات وبيراميدز نجح في العودة لمشوار الانتصارات، ويجب تهنئة اللاعبين على الأداء القوي والفوز والثلاث نقاط.

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وأضاف المدير الفنى لبيراميدز إن المباريات الثلاثة التي خسرها كان الفريق جيدًا للغاية ولا يستحق الخسارة، ولم يكن التوفيق حليفا للاعبين رغم الفرص الكثيرة، والأداء أمام دجلة والفوز أظهر مدى قوة الفريق وقدرته على العودة للمسار الصحيح لما يمتلكه من إمكانيات هائلة، وحول إصابة جون أنطوي أكد تشاتشيتش أنه سيخضع لفحص طبي لبيان مدى قوة الإصابة.

عن موقف عبد الله السعيد أكد تشاتشيتش أنه يعود مرحلة تلو الأخرى ومن الممكن أن يشارك لجزء في المباراة المقبلة وسيكون حذرا في الدفع به حتى لا تعاوده الإصابة مرة أخرى، بينما يعاني أحمد أيمن منصور من مشكلة في فقرات الظهر وهناك فحص طبي لأحمد الشناوي، مشددا على أن الفريق بإمكانه الفوز بالمركز الثاني في الدوري وما تزال هناك نقاط عديدة بإمكان بيراميدز حصدها والتقدم.

وحول قرار تأجيل مباريات الكونفدرالية أكد المدرب أنه سيستغل الدوري لتجهيز لاعبيه للقاء حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية والأجهز حينها سيشارك في هذه المواجهة الصعبة.