تمتع بمشاهدة كل أهداف دجيكو الـ106 مع روما قبل انطلاق الموسم الجديد

سجل النجم البوسنى إدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالى، 106 أهدافا في مشواره بقميص نادى العاصمة الإيطالية على مدار 5 مواسم في جميع البطولات، ليأتى في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق متساويا مع اللاعب الراحل رودولفو فولك، وخلف كل من: فرانشيسكو توتي المتصدر برصيد 307 هدفًا، روبرتو بروتزو المركز الثانى برصيد 138 هدفا، وأميدو أمادى الثالث برصيد 111 هدفا.

وأحرز دجيكو صاحب الـ34 عاما، أهدافه الـ106 خلال مشاركته في جميع المسابقات بقميص روما منذ انضمامه إليه في صيف عام 2015 قادما من صفوف مانشستر سيتى الإنجليزى، منها 78 هدفا في 172 مباراة بمسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويستعرض الفيديو التالى جميع أهداف دجيكو الـ106 في مشواره مع روما..

وكانت تقارير صحفية إيطالية، كشفت مؤخرا اقتراب دجيكو من الرحيل عن روما والانضمام لصفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى اتفق مع دجيكو على راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

أضاف الموقع أن روما اتفق مع نابولي على استعارة مهاجمه أركاديوز ميليك مقابل 3 ملايين يورو على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو و7 ملايين أخرى كمكافآت، لكى يكون بديلا لدجيكو.

