طارق يحيى يطمئن جماهير الزمالك بعد رحيل كارتيرون

وجه طارق يحيى مدرب الزمالك المؤقت، الشكر لمجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور على ثقته الكبيرة في خلافة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فسخ عقده مع الزمالك، وقال طارق يحيى في مداخلة مع خالد الغندور في قناة الزمالك: أوجه الشكر لمجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور على ثقته الكبيرة، وأنا شوفت إدارة حكيمة ومتطورة فى إدارة أزمة كبيرة مع رحيل كارتيرون".

وأضاف مدرب الزمالك المؤقت: "أنا مش عاوز جماهير الزمالك تقلق لأننا نمتلك أقوى لاعبين في أفريقيا والزمالك كيان كبير يضيف لأى شخص، مش مهم المدرب الأهم هو اللاعبين الذى يقدمون أعلى مستوى خاصة أن الإدارة موفر لهم كل شيء خليكم مع الفريق وادعو لنا، والزمالك هو من يصنع الأسماء والدليل أن كل من مسك الزمالك حقق بطولات".

وتابع طارق يحيى: "مع الزمالك لابد من إبعاد الكرامة في خدمة الزمالك حتى لو همسك يومين ولو ساعة وأنا تحت أمر الزمالك في أي وقت وفى أي منصب وأطالب الجميع بعدم الحديث في هذا الشأن".

Advertisements

واختتم طارق يحيى: "أنا من بدأت هذه البطولة بالفوز الكبير على ديكاداها.. واللاعبين في أعلى مستوى وأتمرنا اليوم والكل في فورمة عالية وقلت للاعبين الأهلى حسم الدورى ولكن المركز الثانى ده بتاعكم ولازم نحسمه خلال المباريات المقبلة".

ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .

وقام بعض الوكلاء بترشيح البرتغالي باتشيكو والفرنسي ديسابر لادارة الزمالك لخلافة كارتيرون، وتدرس لجنة اختيار المدرب في الزمالك بعض السير الذاتية لمدربني أجانب لخلافة كارتيرون، علي ان يكون الاختيار الرسمي خلال أيام.



