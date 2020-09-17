حدث زى النهارده.. لجنة فحص أحراز قضية "اغتيال النائب العام" تؤدى اليمين القانونية

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 17 سبتمبر 2016، نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر سادس جلسات محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين.

وعقدت تلك الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى.

وخلال تلك الجلسة سمحت المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة، وفيما تبادل المتهمون وذويهم تبادل السلامات بإشارات اليد، وعقب ذلك أكد ممثل النيابة العامة بأنه تم إعداد التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين المطلوب توقيع الكشف الطبى.

وأضاف ممثل النيابة أن أعضاء اللجنة الثلاثية الذين انتدبتهم المحكمة لفحص أحراز القضية حضروا لحلف اليمين القانونية.

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وفيما قام أعضاء اللجنة بتأدية اليمين القانونية أمام المحكمة، وقال رئيس المحكمة لأعضاء اللجنة أقسموا اليمين، وهنا ردد أعضاء اللجنة اليمن كل واحد على حدة قائلين: "أقسم بالله أن أؤدى عملى بالصدق والنزاهة"، وعقب ذلك سلم رئيس المحكمة أحراز القضية لأعضاء اللجنة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.



