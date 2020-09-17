الارشيف / أهم الاخبار

خمسين ألبوم وأغنية كل يوم.. اعرف مطالب الجمهور من بهاء سلطان بعد فسخ عقده

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

ينتظر الجمهور عودة كبيرة للمطرب بهاء سلطان وذلك بعد فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".

بهاء سلطان تريند على تويتر (1)
 

وتصدر النجم "بهاء سلطان" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث طالب عدد من جمهوره بعودة تليق بغيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، بينما قام صناع الكوميكات بالتعبير عن أرائهم من خلالها.

بهاء سلطان تريند على تويتر (4)

فيما كتب أحد المغردين، قائلا:" إيه يا بهاء بقالك 3 ساعات فاسخ العقد فين الألبوم". وغرد أخر :" المفروض بهاء سلطان ينزل كل يوم اغنية بقا".

بهاء سلطان تريند على تويتر (5)
 

وكتب رضا:" انا عمرى فى حياتى ما اشتريت البوم من ايام الشرائط الكاسيت حتى بس لو بهاء سلطان نزل البوم ندرآ عليا لأشتريه وانفعه عشان نعوضه عن الى راح"، وغردت غادة :" مفيش حاجة اسمها مبحبش بهاء سلطان في حاجة اسمها لسه زوقي في الاغاني موصلش لليفل بتاع بهاء سلطان".

بهاء سلطان تريند على تويتر (2)
 
بهاء سلطان تريند على تويتر (3)
 

يشار أن الفنان والمطرب بهاء سلطان، أعلن أمس الأربعاء، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".

Advertisements

وكان بهاء سلطان قد وقع مع شركة روتانا، حسبما أكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، وذلك لإنتاج ألبوماته الغنائية على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساريا، ويتبقى له ألبومان أحدهما انتهى منه وتم تسجيل 7 أغانى، لكن يتبقى بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا.

فيما علق المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس على ما ذكره المطرب بهاء سلطان، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن ما كتبه بهاء سلطان مغاير للحقيقة وعكس الحكم القضائى تماما، فحكمت المحكمة المختصة أمس الثلاثاء بتاريخ 15 سبتمبر برفض الدعوى الفرعية، التى تقدم بها بهاء سلطان ويقول فيها إن مدة عقده مع فرى ميوزك قد انتهت".

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خمسين ألبوم وأغنية كل يوم.. اعرف مطالب الجمهور من بهاء سلطان بعد فسخ عقده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements