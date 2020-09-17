قطاع التليفزيون يؤكد إلتزامه بـ17 معيارًا فى تغطية الانتخابات البرلمانية

أكدت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس قطاع التلفزيون، المشرفة على قطاع القنوات الإقليمية خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لتحضير ومتابعة الانتخابات البرلمانية على الالتزام بالمعايير الإعلامية والضوابط المهمة التى وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، للتغطية الإعلامية للانتخابات.

أوجبت المادة (32) على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

حددت المادة بشكل خاص الالتزام بعدة نقاط كالآتى:

1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2- مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

3- استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقول.

6- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبة أو انتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

7- عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.

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8- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10- عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

13- تبصير الرأى العام بأهمية التصويت.

14- إلقاء الضوء على الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية المنظمة للانتخابات.

15- حث المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى الانتخابات.

16- التعريف بكيفية الإدلاء بالصوت بشكل صحيح.

17- توعية الرأى العام بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تهدف لشق وحدة الصف الوطنى للحفاظ على تماسك المجتمع وترابطه.

