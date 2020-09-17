فيديو وأرقام.. الزمالك لا يُهزم من أسوان قبل مواجهة الجمعة فى الدورى

يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا، ويستعرض "اليوم السابع" تاريخ المواجهات التى جمعت بين الزمالك وأسوان..

- 13 مباراة بين الزمالك وأسوان

التقى الزمالك مع أسوان فى 13 مباراة من قبل، حقق خلالهم الأبيض الفوز فى 9 مواجهات وتعادلا فى 4 مواجهات، فيما لم يفوز أبناء أسوان فى أى مباراة، وكانت بداية هذه المواجهات موسم 1997 – 1998، فى أول مباراة جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وأقيمت يوم 2 من يناير 1998، فيما جاءت مباراة الدور الثانى بينهما فى نفس الموسم بنفس النتيجة.

وحقق الزمالك أول انتصار له على حساب أسوان فى الموسم التالى، وتحديدا فى لقاء الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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بينما كانت أخر مواجهة جمعت بين الزمالك وأسوان، فى الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

- تفوق هجومى للزمالك أمام أسوان

شهدت لقاءات الزمالك وأسوان تسجيل لاعبى الأبيض 32 هدفًا، مقابل 7 أهداف أحرزهم أسوان، وكانت أكبر مباراة شهدت إحراز أهداف، لقاء الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز موسم 1998 – 1999، وانتهى بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين.

فيما كان أعلى انتصار حققه الزمالك على أسوان فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز موسم 2002 – 2003، وانتهى بفوز الأبيض بخمسة أهداف دون رد، وتكررت النتيجة نفسها فى مباراة الجولة التاسعة عشر من منافسات الدورى، موسم 2003 – 2004.



