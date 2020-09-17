وكيله : كارتيرون رحل عن الزمالك لعدم الراحة النفسية وأسباب أخرى فنية

أكد حازم فتوح وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن المدير الفني السابق للزمالك رحل عن القلعة البيضاء لعدة أسباب وليس لسبب مالي فقط، مضيفاً أنه من ضمن أسباب الرحيل عدم الراحة النفسية وأشياء أخرى فنية"، وقال فتوح فى تصريحات تليفزيونية :"كارتيرون كان على ثقة كبيرة في قدرة الزمالك على التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لكن حالة اللاعبين فى الفترة الحالية جعلته يشك في ذلك خاصة بعد تأجيل المباريات فى الفترة الأخيرة".

ووقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس، ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون . وتابع فتوح :"الزمالك كان مديناً براتب شهر ونصف لكارتيرون ، وبالتالي تم خصم المبلغ من الشرط الجزائي ودفع كارتيرون 42.5 ألف دولار فقط، وقام بصرفهم من حسابه البنكي قبل التوجه إلى الزمالك للسداد".

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وأضاف وكيل كارتيرون :"لا صحة لجميع الأرقام المتداولة عن الشرط الجزائي وراتب كارتيرون مع الزمالك" ، متابعاً " المدير الفني يتقاضى 85 ألف دولار شهرياً في الزمالك، وقيمة الشرط الجزائي 170 ألفاً".