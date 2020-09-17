اندلاع حريق ضخم بجبل عمد فى مكة المكرمة.. فيديو

اندلع حريق ضخم وسط مجموعة من الأشجار فى جبل «عمد» بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة، ومازالت فرق الدفاع المدنى تعمل على إطفاء الحريق، وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أعلنت إمارة منطقة مكة، اندلاع حريق فى مجموعة أشحار بجبل «عمد» في مركز ثقيف بمحافظة ميسان، في مكة المكرمة، وقالت إمارة مكة إن أجهزة الدفاع المدنى فى ميسان تباشر حريقًا اندلع بمجموعة أشجار فى جبل «عمد» بمركز ثقيف، ومازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.



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