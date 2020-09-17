كورونا يعصف بالهلال السعودي قبل مواجهة باختاكور بدورى ابطال أسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف فريق الهلال، إلى 9 حالات، بعد إصابة 3 لاعبين جدد في الفريق، قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، في رابع جولات، مرحلة مجموعات دورى أبطال أسيا، ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الثلاثى ياسر الشهرانى، عبد الله الجدعانى ونواف الغامدى، انضموا إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد، في فريق الهلال، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9 لاعبين، وأضافت الصحيفة، أن المدرب الرومانى رازفان لوشيسكو، أصبح في ورطة كبيرة، خاصة وأن الفريق افتقد الحارسين الاحتياطيين، كما لم يتبقى سوى لاعبان فقط من لاعبى الأجناب.
وتنص لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالبطولة القارية في نسختها الحالية، تنص على إقامة مباريات الفريق في ظل وجود 13 لاعباً في قائمته من بينهم حارس مرمى أساسي.
وكان الهلال فقد السداسي سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، ونواف العابد، في مباراته الماضية أمام الفريق الأوزبكي، الإثنين الماضي.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية بـ9 نقاط، حققها من 3 انتصارات، متفوقاً على الفريق الأوزبكي الثاني بفارق 3 نقاط.
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